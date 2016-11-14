Чи зведе Росія бюджет? Блогер спрогнозував різке падіння ціни на нафту

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Блогер Олександр Коваленко проаналізував останні тенденції на ринку «чорного золота» і пояснив, якої динаміки ціни на нафту варто чекати у найближчій перспективі, - про це replyua.net інформує, посилаючись на дописи експерта в Фейсбук.Так, блогер наголошує, що всі ініціативи щодо обмеження видобутку нафти потерпіли крах – обсяги «чорного золота», яке щодня постачається на світові ринки, просто вражають уяву. Більше того, воно тривожить нафтотрейдерів, адже зберігати нафту просто немає де! Європейські нафтосховища переповнені, і для зберігання нафти зараз вже використовують танкери! У портах Амстердаму, Антверпена та Роттердаму стоять на якорі шістнадцять танкерів загальною місткістю по шістсот тисяч барелів кожен – тобто, близько дев’яти з половиною мільйонів барелів нафти просто немає де розмістити.Відповідно до даних ОПЕК, на початку минулого місяця добовий видобуток нафти на один мільйон барелів перевищував попит. Вже взимку, внаслідок нарощування обсягів видобутку, він перевищуватиме попит на два мільйони барелів – а це шістдесят мільйонів барелів нікому не потрібної жижі на місяць. Всі ці тенденції свідчать про одне – дуже скоро ціна на нафту почне пробивати дно, - прогнозує блогер.