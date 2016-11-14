В Средиземном море российский истребитель разлетелся вдребезги

Приближаясь к взлетной полосе авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» МиГ-29 обрушился в морские воды. Данную информацию подтвердили в минобороны РФ.
По официальной информации, один из тренировочных полетов чуть не закончился трагедией для российских летчиков. Истребитель совершал тренировочный полет и все шло по плану, но за пару километров до авианосца пилот потерял управления над машиной, в результате чего МиГ-29 упал в Средиземном море. Летчик вовремя катапультировался, после чего был обнаружен спасателями и доставлен на борт крейсера. По данным американской разведки, МиГ-29 выполнял боевое задание, а не тренировочное, как об этом говорят россияне. Он взлетел с «Адмирала Кузнецова» и направился в сторону Сирии, не долетев к своей цели, у истребителя возникли серьезные неполадки и он отправился обратно, но летчик не сумел посадить боевую машину на палубу, поэтому и пришлось прибегнуть к крайней мере.
Следует отметить, что в соцсетях не один раз уже глумились над крейсером «Адмирал Кузнецов», называя его плавучим корытом, самоваром, тем не менее, он постепенно приближается к берегам Сирии и, скорее всего, не с добрыми намерениями.
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