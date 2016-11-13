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СпецтемаКоманда Трампа передала своим иностранным союзникам тайное сообщение, - Пономарь

Пономарь: отличная воскресная новость

Пономарь: отличная воскресная новость
На календаре воскресный день, но сегодня пришли новости, которые необходимо зафиксировать. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.

По его словам, отличная новость пришла из Соединенных Штатов. Дональд Трамп продолжает набирать людей в новую администрацию, и стало известно, что на пост министра обороны США претендует Келли Айотт – сенатор, считающаяся человеком всеми любимого Джона Маккейна. Еще одна новость, которая несомненно, является заслугой Кабинета министров и Валерии Гонтаревой – Fitch повысило кредитный рейтинг Украины до В. Теперь прогноз по нашей стране стабильный, и повышение рейтинга дает нам возможность привлечь инвестиции уже на более выгодных условиях, а также быстрее развиваться Украине.

С завтрашнего дня, отмечает Пономарь, все мы начнем внимательно следить за курсом рубля, поскольку, как мы и предполагали, после выборов в Госдуму началась девальвация российской валюты. Только в эту пятницу рубль потерял сразу три процента, и сейчас курс перевалил за 65 рублей за американский доллар. Также продолжает дешеветь нефть.
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