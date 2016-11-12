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Сотни тысяч людей вышли на митинг за отставку президента Южной Кореи

Сотни тысяч людей вышли на митинг за отставку президента Южной Кореи
В Южной Корее сегодня прошла крупнейшая акция протеста в истории страны – на улицы вышли сотни тысяч людей, требующие отставки президента государства.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на РИА Новости, организаторы митинга заявили о том, что в нем приняли участие около 850 тысяч граждан, однако в полиции Южной Кореи утверждают, что в акции участвуют не больше 220 тысяч человек. Впрочем, число митингующих уже не имеет никакого значения, поскольку рейтинг южнокорейского лидера упал ниже пяти процентов. В митинге принимают участие представители полутора тысяч различных организаций, трех оппозиционных партий страны. Люди выступают за отставку Пак Кын Хе после скандала, в котором также была замешана подруга президента, известная гадалка.

Женщину по имени Цой Сун Силь подозревают в том, что она фактически управляла страной вместо подруги и даже принимала важные государственные решения. Власти страны убеждают корейцев в том, что сейчас не лучшее время для отставки – страна находится в напряженных отношениях с соседней Северной Кореей.
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