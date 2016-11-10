В Интерполе необычные перестановки: теперь в руководстве россиянин и китаец

В Интерполе сменилось руководство, информирует replyua.net со ссылкой на страницу организации в Твиттере. Представители Интерпола сообщили о том, что новым президентом Международной уголовной полиции был избран Мэн Хунвэй, замминистра общественной безопасности Китая, и в этой должности Хунвэй сменил руководившего Интерполом с 2012 года Мирея Балестрази.
Вице-президентом Интерпола стал россиянин, впервые за все время существования этой международной организации. Вице-президентом избрали Александра Прокопчука. Россиянин уже долгое время также возглавляет Национальное бюро Интерпола в России. Нужно отметить, что Интерпол – самая крупная в мире организация правоохранительных органов. Интерпол охватывает почти все государства – 190 стран. Украина присоединилась к Интерполу практически сразу после провозглашения независимости – 24 года назад. Высшим органом Интерпола является Генеральная ассамблея, которую собирают ежегодно.
На ней председательствует только президент – до Балестрази, представителя Франции, Интерполом руководил представитель Сингапура. Нужно отметить, что избранный вице-президентом россиянин также является генерал-майором полиции. Действующие центральные органы организации находятся во Франции, в Лионе.
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