Мы так похожи с Трампом, - Дутерте

Информационное агентство Reuter пишет, что президент Филиппин Родриго Дутерте сегодня поздравил Дональда Трампа с победой и добавил, что он «больше не хочет ссориться с Соединенными Штатами Америки», объяснив, что злился на администрацию Обамы за критику его действий – об этом передает replyua.net.
Как сообщалось ранее, Дутерте всего за полгода своего правления прославился на всю Азию несдержанностью своих высказываний и жесткой кампанией по борьбе с наркобизнесом, в ходе которой были убиты более 3000 наркоторговцев и наркоманов. Он даже получил прозвище «Трамп Востока» за его необузданные тирады и случайные непристойные замечания. Он неоднократно называл Барака Обаму «сукиным сыном» и желал ему «отправится в ад». Кроме того, за последний месяц были практически прекращены совместные военные учения, проводившиеся ежегодно в течение длительного времени.
Дутерте заявил сегодня, что больше не будет ссорится с США. Он отметил: «Я хотел бы поздравить Трампа с победой во время его визита в Малайзию». Также Дутерте подчеркнул, что у него с Трампом очень много общего: «Мы оба позволяли себе ругательства, даже по пустякам. Но сейчас я должен остановится, потому что теперь есть Трамп. Я больше не хочу ссорится с США – он выиграл».
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