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СпецтемаДосрочные выборы в США: известен победитель

На рынках мира нефть подешевела более, чем на 2 %

На рынках мира нефть подешевела более, чем на 2 %
Реакция мировых рынков на лидерскую позицию Дональда Трампа в президентской гонке не заставила себя ждать. Как передает replyua.net, «черное золото» марки Brent подешевело на 2%, WTI - на 2,6%, сообщили эксперты NDTV.

После информации о том, что у Дональда Трампа значительно увеличились шансы на победу, началось стремительное падение мировых рынков.

По информации на сегодня, 9 ноября, фьючерсы на нефть Brent подешевели более чем на 2% от их последнего урегулирования. Они зафиксировались на отметке $45,11 за баррель. Фьючерсы на «черное золото» США WTI подешевели на 2,6% до $43,82 за баррель.

Рынок почти сразу прореагировал на новость о том, что республиканец Дональд Трамп сохраняет лидерство на выборах президента США. По словам Гари Хакстейбла, консультанта в биржевой маклер Atlantic Pacific Securities, инвесторы все еще продолжают ожидать, пока поступит подтверждение результатов выборов.

Помимо этого, на стоимость нефти оказывает значительное влияние рост китайского экспорта. Стоит отметить, что в Международном валютном фонде призвали ОПЕК к сокращению доли на мировом рынке, на котором более двух лет продолжает сохраняться глобальное перенасыщение.
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