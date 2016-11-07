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Китайские власти разогнали гонконгских демонстрантов слезоточивым газом

Китайские власти разогнали гонконгских демонстрантов слезоточивым газом
Associated Press пишет, что сегодня в Гонконге состоялись многотысячные демонстрации за получение регионом независимости. Китайские власти ранее заявляли, что не будут применять против митингующих силу, однако сегодня полиция пустила в ход резиновые дубинки и слезоточивый газ – об этом передает replyua.net.

Также полиция Китая сообщает о двух арестованных участниках протестов. Сепаратистские настроение в Гонконге достигли пика в прошлом месяце, когда два новоизбранных депутата заявили о том, что будут бороться за независимость региона сразу после приведения к присяге. Оба депутата были лишены полномочий за нарушение присяги, однако это породило еще большее общественные протесты и требования предоставить Гонконгу независимость со стороны представителей крайне правых партий.

Верхняя палата правительства Китая приняла решение о том, что Китай должен вмешаться в ситуацию и прекратить эти сепаратистские настроения, назвав действия активистов «угрозой для национальной безопасности Китая». В то же время, постоянный законодательный комитет Китая заявил, что власти Китая не должны вмешиваться во внутреннюю политику автономного региона. Как известно, Гонконг является частью Китая, а их отношения до этих событий строились по принципу «два субъекта – одна страна».

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