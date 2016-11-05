Еще одно устройство Samsung оказалось непригодным к использованию

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Associated Press, сегодня разразился скандал в отношении еще одного продукта компании Samsung, использование которого сочли опасным – крупнейшего в мире производителя электроники ждет новый отзыв товаров.
Компания Samsung еще не успела исправить свою репутацию и восстановить огромные финансовые потери после катастрофического смартфона Galaxy Note 7, взрывающего при зарядке, как оказалась в самом центре нового скандала. Недостатки устройств были обнаружены ведомством США, отвечающим за контроль качества потребительских товаров, которое получило десятки жалоб разъяренных покупателей. Сегодня оно заявило, что необходимо отозвать почти 3 миллиона стиральных машин Samsung в связи с «участившимися случаями нанесения ими травм». Как сообщили потребители, стиральная машина «слишком сильно вибрировала при работе» – настолько сильно, что сломала одному из пострадавших челюсть.
Заявление о необходимости отзыва было сделано всего через месяц после того, как Samsung провели полный отзыв всех «неудачных» смартфонов, что обошлось ей в 5,3 миллиарда долларов убытков, штрафов и компенсаций.
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