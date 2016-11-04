Пономарь: много важных пятничных новостей

Рабочая неделя завершается, и на календаре пятница. Сегодня очень много важных событий, о чем на своей странице в Фейсбуке сообщает Олег Пономарь, передает replyua.net. По его словам, получены свежие данные о рейтинге кандидатов на должность президента США – у Трампа 42,3 процента голосов, у Клинтон – 45,6 процентов.
Кроме того, эксперт сообщает, что в Госдепе заявили о том, что украинское правительство должно и в будущем расследовать и привлекать к ответственности всех должностных лиц, которые используют свою должность только для получения финансовых выгод. Также, отмечает Пономарь, Украина в рамках сотрудничества с Североатлантическим альянсом обсуждает внедрение в ВСУ системы управления войсками C4ISR, которая предусматривает использование новейших компьютерных технологий. Это может стать революцией в сфере обороны и безопасности, уверен эксперт.
Еще одна новость из США – они выделят тридцать миллионов долларов на модернизацию украинских военно-морских сил. Последнее важное событие в Украине – Верховная Рада приняла несколько очень важных реформаторских законов.
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