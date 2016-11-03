Родители в Танзании продолжат продавать своих детей, несмотря на закон, - активисты

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, власти Танзании внесли изменения в законодательство, запрещающие детские браки, однако, по словам активистов, это не поможет прекратить практику, сложившуюся годами. По мнению активистов, для прекращения этих варварских традиций необходимы глубокие трансформации в сознании общества.
Активисты, чьи ходатайства, направленные в правительство Танзании в начале года, привели к изменениям в законодательстве, сегодня заявили, что сами по себе законы не смогут воспрепятствовать родителям «и дальше продавать своих детей». Закон, действовавший в стране с 1971 года, предусматривал, что девушки могли вступать в брак в Танзании с 15 лет, а с согласия родителей и разрешения суда – с 14 лет. Новый закон ограничил брачный возраст 18 годами. Конституционный суд, принимая решение о неконституционности старого закона о браке, заявил, что он нарушает конституционные права девочек, в частности право на равные возможности по сравнению с мужчинами, право на образование, а также унижает их честь и достоинство.
Несмотря на эти изменения, фактическое положение, сформировавшееся в стране под влиянием давних традиций, не изменилось – многие родители продолжают выдавать своих дочерей замуж в раннем возрасте, получая за них большой выкуп.
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