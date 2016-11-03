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Оппозиция Венесуэлы выдвинула Мадуро ультиматум

Оппозиция Венесуэлы выдвинула Мадуро ультиматум
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, оппозиция Венесуэлы сегодня заявила президенту страны Николасу Мадуро, что он должен удовлетворить ее требования до 11 ноября, в противном случае парламентарии пригрозили, что они «перейдут к активным действиям».

Оппозиционная парламентская коалиция потребовала от Мадуро проведения в стране досрочных выборов и освобождения из тюрем сотен активистов, ранее выступавших против его правления. Политические оппоненты Мадуро обвиняют его в том, что он просто тянет время, поэтому установили для него жесткие сроки – он должен выполнить их требования до 11 ноября. Если Мадуро проигнорирует ультиматум, оппозиция обещала «перейти к активным действиям», что, фактически, означает проведение государственного переворота.

Карлос Окарис, один из представителей оппозиции, заявил сегодня на пресс-конференции, что они ждут от Мадуро заявления о проведении референдума или досрочных президентских выборов, не позднее чем в первом квартале 2017 года. Согласно действующему законодательству, президентские выборы должны пройти в 2018 году.

Горячая тема: Муждабаев: вы хоть в курсе, горячие головы, кто такой Матвей Ганапольский?
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