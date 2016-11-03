Оппозиция Венесуэлы выдвинула Мадуро ультиматум

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, оппозиция Венесуэлы сегодня заявила президенту страны Николасу Мадуро, что он должен удовлетворить ее требования до 11 ноября, в противном случае парламентарии пригрозили, что они «перейдут к активным действиям».
Оппозиционная парламентская коалиция потребовала от Мадуро проведения в стране досрочных выборов и освобождения из тюрем сотен активистов, ранее выступавших против его правления. Политические оппоненты Мадуро обвиняют его в том, что он просто тянет время, поэтому установили для него жесткие сроки – он должен выполнить их требования до 11 ноября. Если Мадуро проигнорирует ультиматум, оппозиция обещала «перейти к активным действиям», что, фактически, означает проведение государственного переворота.
Карлос Окарис, один из представителей оппозиции, заявил сегодня на пресс-конференции, что они ждут от Мадуро заявления о проведении референдума или досрочных президентских выборов, не позднее чем в первом квартале 2017 года. Согласно действующему законодательству, президентские выборы должны пройти в 2018 году.
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