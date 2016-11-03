Клоун Олег Попов раптово помер у готелі Ростова-на-Дону

Дружина зайшла в номер: легендарний цирковий артист помер в кріслі біля телевізора, передає replyua.net. Олег Попов був великий артист. Ось і його не стало. «Сонячний клоун» раптово помер під час гастролей в Ростові-на-Дону у віці 86 років – зупинилося серце.
Стільки років його не було в Росії, облишив її і не збирався повертатися, жив у себе під Нюрнбергом, всі просили-просили його приїхати на батьківщину, засилали маститих парламентерів... Упросили. Помпезно з'явився в Сочі на врученні циркової премії «Майстер». Потім на повну відпрацював в пітерському цирку на Фонтанці. Гастролі ці останні в його житті були непрості. Керівництво Росгосцирка не прорахувало, що подавати Попова треба дуже дозовано, багато з молодих глядачів не знали, хто він такий і чим знаменитий. Подумаєш, якийсь стариган кривляється... Не завжди були повні зали, що для Попова не могло не бути болісно.
Минулої суботи у нього була прем'єра – «Хай завжди буде сонце». Гастролі з новою програмою планувалися протягом місяця, і далі Попов хотів переїхати зі своїм шоу в Нижній Новгород. Великий клоун дуже активно провів свій останній день, перед сном зайшов до продюсера, попросив чаю, займалися вудками, планували найближчим часом на рибалку, а потім його дружина зайшла в номер – Олег Попов, як дивився телевізор, то біля нього в кріслі і помер. Для всіх це стало величезною несподіванкою.
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