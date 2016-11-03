Пономарь: в России признали, что деньги закончатся уже в этом году

Наступил четверг очень насыщенной недели, и сегодня на повестке дня несколько важных новостей. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь. По его словам, пришла весточка из России – в Госдуме наконец признали, что в 2016 году будет почти полностью исчерпан Резервный фонд.
Также хорошие новости приходят для Украины, пишет Пономарь. Сегодня в Киев прибудет миссия Международного валютного фонда, и нужно пожелать ей удачи. Кроме того, в ВР ратифицировали меморандум о взаимопонимании между британским правительством и украинским Кабмином о сотрудничестве в оборонной отрасли. Новости из Соединенных Штатов – рейтинг Клинтон начал постепенно восстанавливаться, и по состоянию на 2 ноября Трамп заручился поддержкой 42,2 процентов избирателей, а Клинтон – 45,5 процентами.
Из Европы приходит сообщение о том, что системы ПРО НАТО продолжают размещать в Румынии, и вчера туда прибыли ракетные комплексы Патриот. Также, пишет Пономарь, веселая новость напоследок – Акинфеев, вратарь ЦСКА, продолжает устанавливать рекорд за рекордом – пропустил в 41-ом матче подряд Лиги Чемпионов. Восхитительная стабильность.
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