валюта
СпецтемаРоман Донік: Нам мішки грошей не передавали, але саме «Рошен» десятки раз закривав гострі потреби армії

Пономарь: в России признали, что деньги закончатся уже в этом году

Пономарь: в России признали, что деньги закончатся уже в этом году
Наступил четверг очень насыщенной недели, и сегодня на повестке дня несколько важных новостей. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь. По его словам, пришла весточка из России – в Госдуме наконец признали, что в 2016 году будет почти полностью исчерпан Резервный фонд.

Также хорошие новости приходят для Украины, пишет Пономарь. Сегодня в Киев прибудет миссия Международного валютного фонда, и нужно пожелать ей удачи. Кроме того, в ВР ратифицировали меморандум о взаимопонимании между британским правительством и украинским Кабмином о сотрудничестве в оборонной отрасли. Новости из Соединенных Штатов – рейтинг Клинтон начал постепенно восстанавливаться, и по состоянию на 2 ноября Трамп заручился поддержкой 42,2 процентов избирателей, а Клинтон – 45,5 процентами.

Из Европы приходит сообщение о том, что системы ПРО НАТО продолжают размещать в Румынии, и вчера туда прибыли ракетные комплексы Патриот. Также, пишет Пономарь, веселая новость напоследок – Акинфеев, вратарь ЦСКА, продолжает устанавливать рекорд за рекордом – пропустил в 41-ом матче подряд Лиги Чемпионов. Восхитительная стабильность.

Горячая тема: Первая раскачка от Путина пошла. Ориентируются на 4 ноября
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
02 ноя 2016
30521

Простые украинцы и депутаты требуют отстранить наркомана Добкина от работы в ВР – скандальное видео

Украинцы начали активно обсуждать во всех социальных сетях очередной «допинг» Дмитрия Добкина, который уже совершенно не стесняется и употребляет наркотики прямо во время заседаний, информирует


Свежие новости

В Украине начнут сокращать размер субсидий

Муждабаев: вы хоть в курсе, горячие головы, кто такой Матвей Ганапольский?

Сотник: москвичи не могут идентифицировать «российскую нацию»

Новые подземные толчки в Италии, - ученые прогнозируют дальнейшие землетрясения

В январе в Украине начнет работать железнодорожный паром

Пономарь: в России признали, что деньги закончатся уже в этом году

Обама рассказал о большой опасности после выборов

Самолет австрийской авиакомпании совершил самый короткий рейс в мире

Бочкала: упоротый наркоман собрался в Лапландию

Reuters: Клинтон снова отрывается от Трампа

Карпенко: порохобот Карпенко набирает больше 1 тысячи лайков, а Тимошенко – 150

В США продолжается процесс над родственниками президента Венесуэлы

Немецкая полиция арестовала сирийца, подозреваемого в терроризме

В Крыму из кранов течет соленая вода

Тепер зрозуміло, чому Тимошенко влаштувала істерику – блогер

Я выбирал самую дешевую путевку, - Добкин

Обама раскритиковал ФБР за "инсинуации" в отношении Хиллари Клинтон

Владелец банка "Михайловский" Виктор Полищук пытается уйти от уголовной ответственности, - НБУ

Саркози увеличил свои нападки на Жюппе, - Reuters

Меркель звинуватила російських союзників у злочинах проти людяності

 Новости за день