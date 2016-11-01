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Власти Канады заявили о готовности принять 300 тысяч беженцев

Власти Канады заявили о готовности принять 300 тысяч беженцев
В следующем году Канада сможет принять до трехсот тысяч мигрантов, передает replyua.net со ссылкой на DW. Такое заявление прозвучало от Джона Маккаллума, канадского министра по вопросам беженцев, иммиграции и гражданства.

По его словам, в будущем году власти страны готовы принять больше беженцев, которые приезжают в Канаду по так называемым экономическим причинам, то есть они покидают свои страны не из-за войны, а в поисках работы. В 2017 году Канада готова принять больше 172 тысяч экономических мигрантов, а беженцев, бегущих от войны, будет чуть меньше. В Канаде подчеркнули, что в следующем году также начнет работать программа по воссоединению семей беженцев, и тысячи людей смогут приехать в Канаду к своим родственникам.

По словам Маккаллума, власти Канады планируют сохранить цифру в триста тысяч также и в последующие годы. Между тем, в Германии уже заявили о том, что к концу этого года в страну должны прибыть не меньше 250 мигрантов с Ближнего Востока.

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