Власти Канады заявили о готовности принять 300 тысяч беженцев

В следующем году Канада сможет принять до трехсот тысяч мигрантов, передает replyua.net со ссылкой на DW. Такое заявление прозвучало от Джона Маккаллума, канадского министра по вопросам беженцев, иммиграции и гражданства.
По его словам, в будущем году власти страны готовы принять больше беженцев, которые приезжают в Канаду по так называемым экономическим причинам, то есть они покидают свои страны не из-за войны, а в поисках работы. В 2017 году Канада готова принять больше 172 тысяч экономических мигрантов, а беженцев, бегущих от войны, будет чуть меньше. В Канаде подчеркнули, что в следующем году также начнет работать программа по воссоединению семей беженцев, и тысячи людей смогут приехать в Канаду к своим родственникам.
По словам Маккаллума, власти Канады планируют сохранить цифру в триста тысяч также и в последующие годы. Между тем, в Германии уже заявили о том, что к концу этого года в страну должны прибыть не меньше 250 мигрантов с Ближнего Востока.
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