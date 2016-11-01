Пономарь: три мега-события для Украины

На календаре первый день последнего осеннего месяца, который будет мега-важным для Украины, и в ноябре мы ждем три важных события. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.
По его словам, уже 8 ноября состоятся президентские выборы в США, потом 17 числа пройдет саммит Большой пятерки по Украине, а 24 ноября мы ждем саммита ЕС-Украина. Кроме этих событий, сегодня есть еще несколько важных новостей, отмечает Пономарь. Соединенные Штаты планируют более усиленно работать с Европой по антироссийским санкциям, и уже сегодня в Европу должен прибыть американец, который в Минфине занимался санкциями. В течение нескольких дней он проведет работу с властями Франции, Германии и Италии.
Также приходят новости из Ирака – коалиция совместно с иракской армией продолжает вести бои в окрестностях Мосула, и Бараку Обаме очень важна эта победа, хотя бы для обходного листа. Появились и результаты свежего рейтинга в США – у Трампа 41 процент, а у Клинтон – почти 46 процентов голосов.
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