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Іспанія не буде дозаправляти російські бойові кораблі

Іспанія не буде дозаправляти російські бойові кораблі
Іспанія може заборонити заходити в свої порти російським бойовим кораблям для дозаправки паливом. Це питання зараз розглядає міністерство закордонних справ країни. Раніше в НАТО обрушилися з різкою критикою на Мадрид через те, що влада Іспанії дозволила увійти в свої води судам російського флоту, які направляються в Середземне море, інформує replyua.net.

МЗС Іспанії має намір отримати роз'яснення від Москви про цілі перебування угруповання кораблів на чолі з авіаносним крейсером «Адмірал Кузнєцов». Якщо з'ясується, що вони йдуть до берегів Сирії – дозвіл увійти в порт для дозаправки буде анульовано. Про це виданню El Pais розповіло джерело в дипломатичних колах. При цьому видання нагадує, що з 2011 року тільки в порт Сеута для поповнення запасів і дозаправки російські військові кораблі заходили 60 разів.

Російська авіаносна група розпочала похід в райони Північно-Східної Атлантики і Середземного моря 15 жовтня. На Заході ці маневри назвали новою загрозою. Зокрема, генсек НАТО Йенс Столтенберг висловив стурбованість через те, що «Адмірал Кузнєцов» може бути використаний для нанесення ударів по мирних жителях в сирійському Алеппо.

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