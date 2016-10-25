В Іспанії 62-річна жінка народила дочку

В Іспанії 62-річна жінка народила дитину. Дівчинка з'явилася на світ 10 жовтня, але про це повідомили тільки тепер, коли мама і новонароджена виписалися з лікарні. Лікарі переконалися, що з ними все гаразд. Вага немовляти – 2,4 кілограма. Ліна Альварес заявила журналістам, що почуває себе чудово. «Вагітність і народження дочки зробили мене молодше і сильніше. Я відчуваю себе так, немов у мене почалося друге життя », - сказала іспанка, передає replyua.net.
Жінка відкинула критику на свою адресу, якої було дуже багато в ЗМІ. Ліну називали безвідповідальною егоїсткою. «Послухайте, я здорова. Коли моїй доньці буде 30, мені буде 92. Я встигну виростити її і допомогти розпочати самостійне життя», - заявила Альварес.
Ліна розповіла, що у неї вже є два сини. Старшому зараз 27 років, молодшому – 10 років. На жаль, старший син під час пологів отримав травму голови. Він потребує постійного догляду. Народивши другу дитину в 52 роки, Альварес задумалася над тим, що це не межа. Вона відчувала в собі і сили, і потребу стати матір'ю ще раз, але лікарі їй відмовляли.
«Пару років тому я познайомилася з гінекологом, який погодився мені допомогти за умови, що мої аналізи виявляться хорошими. Так і вийшло. Він давав мені тільки 6 відсотків на успіх, але я наполягла. І завагітніла. Вагітність протікала чудово. Я практично не приймала ніякі препарати. Щоб не ризикувати, мені зробили кесарів розтин», - повідомила Ліна Альварес.
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