валюта
СпецтемаИнформация подтвердилась: французские «Мистрали» пришли в Россию через Египет | Посетите новый финансовый форум

В Іспанії 62-річна жінка народила дочку

В Іспанії 62-річна жінка народила дочку
В Іспанії 62-річна жінка народила дитину. Дівчинка з'явилася на світ 10 жовтня, але про це повідомили тільки тепер, коли мама і новонароджена виписалися з лікарні. Лікарі переконалися, що з ними все гаразд. Вага немовляти – 2,4 кілограма. Ліна Альварес заявила журналістам, що почуває себе чудово. «Вагітність і народження дочки зробили мене молодше і сильніше. Я відчуваю себе так, немов у мене почалося друге життя », - сказала іспанка, передає replyua.net.

Жінка відкинула критику на свою адресу, якої було дуже багато в ЗМІ. Ліну називали безвідповідальною егоїсткою. «Послухайте, я здорова. Коли моїй доньці буде 30, мені буде 92. Я встигну виростити її і допомогти розпочати самостійне життя», - заявила Альварес.

Ліна розповіла, що у неї вже є два сини. Старшому зараз 27 років, молодшому – 10 років. На жаль, старший син під час пологів отримав травму голови. Він потребує постійного догляду. Народивши другу дитину в 52 роки, Альварес задумалася над тим, що це не межа. Вона відчувала в собі і сили, і потребу стати матір'ю ще раз, але лікарі їй відмовляли.

«Пару років тому я познайомилася з гінекологом, який погодився мені допомогти за умови, що мої аналізи виявляться хорошими. Так і вийшло. Він давав мені тільки 6 відсотків на успіх, але я наполягла. І завагітніла. Вагітність протікала чудово. Я практично не приймала ніякі препарати. Щоб не ризикувати, мені зробили кесарів розтин», - повідомила Ліна Альварес.

Горячая тема: Уфологи: через 278 днів Нібіру спровокує глобальну катастрофу на Землі
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
24 окт 2016
17933

Уфологи: через 278 днів Нібіру спровокує глобальну катастрофу на Землі

У засобах масової інформації поширилася інформація, що через 278 днів, тобто вже в наступному році, планета Нібіру зблизиться із Землею і викличе на ній такі катаклізми, як зміна полюсів і затоплення

24 окт 2016
14022

Костянтин Райкін: Нас хочуть повернути назад не просто до часів застою, а ще давніше – в сталінські часи

24 жовтня керівник російського театру «Сатирикон» Костянтин Райкін виступив на сьомому з'їзді Спілки театральних діячів Росії з великою промовою проти цензури – і про боротьбу держави «за моральність


Свежие новости

Одесские роженицы установили новый рекорд

Путін у середу прибуде до окупованого Криму

Россияне не могут попасть в Крым

У НАТО підтвердили присутність РФ на сході України

Аэропорт «Борисполь» увеличил прибыль в два раза

У НАТО схвильовані через рух російського флоту в Середземному морі

В Іспанії 62-річна жінка народила дочку

Украина переходит на зимнее время: не забудьте о переводе часов

Новини з зони АТО за минулу добу (24.10.16)

Составлен рейтинг лучших европейских ресторанов

Лавров звинуватив Київ у тому, що ЄС не скасовує санкції проти країни-агресора

ООН: безработица на оккупированном Донбассе достигла 50 процентов

МЗС РФ каже, що Києву потрібно припинити політичний фарс та зайнятися ділом

Павло Правий: Путіна прикінчить жінка

Эксперты рассказали о пользе трехдневного голодания

Дипломат: самое суровое наказание может вынести только международный трибунал

На Луганщині поранено військовослужбовця сил АТО

Кадры решают все. Глава Сумского облсовета без конкурса назначает на руководящие должности своих родственников

В Украине снегопад и штормовое предупреждение

СБУ допитала Савченко

 Новости за день