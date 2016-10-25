Дипломат: самое суровое наказание может вынести только международный трибунал

Виновные в крушении Боинга на Донбассе должны ответить за свое преступление, и для этого необходимо создать международный уголовный трибунал. Как сообщает replyua.net, об этом рассказал Владимир Василенко в комментарии Обозревателю.
По словам полномочного посла Украины и бывшего представителя Украины в Совете ООН, в случае создания международного уголовного трибунала отпадет вопрос о необъективности судей. «Приговор трибунала всегда будет выглядеть очень авторитетно, однако важен один нюанс – в ходе процессе необходимо признать случившееся военным преступлением. Уничтожение пассажирского лайнера во время войны, которую устроила Россия на Донбассе, является именно военным преступлением», подчеркнул Василенко. Он считает, что после международного трибунала все вопросы решатся сами собой, и мировое сообщество поверит в объективность судей.
Напомним, что ранее появилась информация о том, что со следователями, занимающимися расследованием авиакатастрофы, связались новые свидетели, которые уже дали показания. Они попросили в обмен на данные гарантии безопасности и гражданство Нидерландов.
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