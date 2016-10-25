У найбільшому в Австралії парку розваг загинули чотири людини

У вівторок, 25 жовтня, в найбільшому в Австралії парку розваг сталася трагедія. На атракціоні Thunder River Rapids (різновид американських гірок) загинули чотири людини. За повідомленнями місцевих ЗМІ, сталася технічна поломка. Подробиці з'ясовуються, інформує replyua.net.
Парк називається Dreamworld, на території розважального закладу знаходиться понад 50 великих гірок та інших атракціонів. Thunder River Rapids експлуатується з 1986 року. Вважається сімейним атракціоном. На ньому дозволено кататися дітям від двох років і старше в супроводі дорослих. В круглі кабінки вміщують по шість чоловік в кожну. На найшвидших ділянках вони розвивають швидкість до 45 кілометрів на годину.
Частина шляху проходить по воді. Саме на одній з цих ділянок і сталася трагедія. Одна з кабінок перекинулася при входженню в воду. Чотири людини потонули. Працівникам парку лише вдалося врятувати кілька людей. Для цього довелося дуже швидко спускати воду, щоб витягнути постраждалих на сушу. Раніше таких трагічних інцидентів не траплялося. Що стало причиною того, що сталося, поки не уточнюється. Адміністрація закрила парк в зв'язку з тим, що сталося.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter