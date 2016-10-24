До Чорного моря увійшов військовий корабель США

Сьогодні, двадцять четвертого жовтня 2016 року, до акваторії Чорного моря увійшов оснащений ППО корабель Військово-морського флоту Сполучених штатів Америки, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали, оприлюднені виданням «Росбалт».
Так, ескадрений міноносець Carney, оснащений системою протиповітряної оборони Aegis, пройшов Босфор і Дарданелли сьогодні пообіді. Відповідно до повідомлення турецького порталу Bosphorus Naval News, який відслідковує рух кораблів через вищеназвані протоки, «військовий корабель США проходить через Стамбул через один день після того, як звідти відбуло попереднє американське судно Mount Whitney».
Нагадаємо, відповідно до Конвенції Монтре, яка визначає статус проток Босфор і Дарданелли, військові судна, що належать до флотів нечорноморських держав, мають право перебувати в акваторії Чорного моря не більше двадцяти одного дня. Керівники ВМФ США дотримуються цих норм, здійснюючи постійну ротацію своїх суден. За словами речників американського флоту, їх постійна присутність в акваторії потрібна для «рутинного патрулювання разом із союзниками та забезпечення стабільності в чорноморському регіоні».
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