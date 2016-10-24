валюта
СпецтемаИнформация подтвердилась: французские «Мистрали» пришли в Россию через Египет | Посетите новый финансовый форум

До Чорного моря увійшов військовий корабель США

До Чорного моря увійшов військовий корабель США
Сьогодні, двадцять четвертого жовтня 2016 року, до акваторії Чорного моря увійшов оснащений ППО корабель Військово-морського флоту Сполучених штатів Америки, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали, оприлюднені виданням «Росбалт».

Так, ескадрений міноносець Carney, оснащений системою протиповітряної оборони Aegis, пройшов Босфор і Дарданелли сьогодні пообіді. Відповідно до повідомлення турецького порталу Bosphorus Naval News, який відслідковує рух кораблів через вищеназвані протоки, «військовий корабель США проходить через Стамбул через один день після того, як звідти відбуло попереднє американське судно Mount Whitney».

Нагадаємо, відповідно до Конвенції Монтре, яка визначає статус проток Босфор і Дарданелли, військові судна, що належать до флотів нечорноморських держав, мають право перебувати в акваторії Чорного моря не більше двадцяти одного дня. Керівники ВМФ США дотримуються цих норм, здійснюючи постійну ротацію своїх суден. За словами речників американського флоту, їх постійна присутність в акваторії потрібна для «рутинного патрулювання разом із союзниками та забезпечення стабільності в чорноморському регіоні».

Горячая тема: Петиция за лишение Савченко мандата стремительно набирает голоса
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
23 окт 2016
28114

Петиция за лишение Савченко мандата стремительно набирает голоса

Украинский блогер Мирослав Олешко 17 октября зарегистрировал на сайте украинского парламента петицию о том, что народного депутата Украины Надежду Савенко необходимо лишить депутатского мандата.

24 окт 2016
9588

Уфологи: через 278 днів Нібіру спровокує глобальну катастрофу на Землі

У засобах масової інформації поширилася інформація, що через 278 днів, тобто вже в наступному році, планета Нібіру зблизиться із Землею і викличе на ній такі катаклізми, як зміна полюсів і затоплення


Свежие новости

ИГИЛ перешло в контрнаступление в Мосуле

Нардеп Лещенко нашел хозяйку для новой квартиры, отбил жену у бойца АТО

До Чорного моря увійшов військовий корабель США

Оппозиционный кандидат в президенты Болгарии пообещал улучшить отношения с Россией

Сделка о свободной торговле между ЕС и Канадой провалилась окончательно

«Будь-де краще, ніж в Росії»: у РФ розгорівся черговий скандал

Українські хакери розкрили плани Суркова

Андрій Цаплієнко: На передовій в Мар'їнці – близнюки Валік та Віталік Тихенки дають «прикурити» ворогу

«Іскандери» ще сміються? Державні борги РФ виросли до «неконтрольованого рівня» - експерти

Костянтин Райкін: Нас хочуть повернути назад не просто до часів застою, а ще давніше – в сталінські часи

Луганчанам забороняють користуватися електричними обігрівачами

До вказівок Кремля не прислухались? У Казахстані судять терориста Л/ДНР

Новини з зони АТО за сьогодні (24.10.16)

Білоруси показали як вони ставляться до «російсько-білоруської дружби»

Справу Кулика передали до суду

Медяник вышел на свободу, раскрыв все карты Ефремова?

Справи проти Януковича і Со. знаходяться під загрозою - Горбатюк

Нельзя допустить проведение «фейковых» выборов на Донбассе – политолог

Регіонал вийшов на свободу через відсутність доказів

У російському Слідчому комітеті завели ще 6 справ проти командирів ЗСУ

 Новости за день