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Сирійський багатоженець живе в Німеччині, отримуючи 30 тисяч євро в місяць від влади

Сирійський багатоженець живе в Німеччині, отримуючи 30 тисяч євро в місяць від влади
Газі, сирієць за громадянством, який покинув свою батьківщину в 2015 році, в даний час живе в Німеччині разом зі своїми чотирма дружинами і 23 дітьми. Він не має навіть посвідки на проживання і роботу, проте в цілому отримує близько 30 тисяч євро від місцевої влади в якості різних допомог, інформує replyua.net.

Єдине, що доставляє йому незручність, - він постійно в дорозі, адже дружини з дітьми живуть в різних містах. Зараз найбільше часу Газі проводить в місті Монтабаур, де оселилася його головна дружина Туасіф. Вона працює домогосподаркою, а діти ходять до місцевої школи.

Місцеві журналісти не дають родині спокою, вони засуджують його сім'ю і владу через те, що Німеччина забезпечує настільки розкішні умови проживання для сирійців. Журналісти відзначають, що середня заробітна плата за «найбруднішу» роботу в Німеччині становить 2461 євро. Тобто сирійський біженець зі своєю сім'єю обходиться бюджету більш ніж в 12 робочих рук з тією лише різницею, що Газі ніде не працює, а живе лише на допомогу. Втім, Газі не тримає зла на німців і заявляє, що мріє поїхати назад до Сирії, як тільки там закінчиться війна.

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