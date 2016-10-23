Пономарь: большое НАТОвское утро

На календаре – воскресенье, и сегодня главные новости приходят из НАТО. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.
По его словам, у Украина имеется цель, и страна к ней движется, и речь идет о членстве в НАТО. В Минобороны Украины, отмечает эксперт, уже в следующем месяце начнет работу группа из нескольких советников, которые прибудут из Канады, Соединенных Штатов, Литвы и Великобритании. Кроме того, благодаря непрекращающейся агрессии со стороны России, в НАТО утвердили новую должность. Впервые за всю историю существования альянса, пишет Пономарь, в НАТО будет работать глава разведки. Им стал Арндт фон Лорингховен, который ранее работал заместителем главы разведки Германии. На эту должность бывшего заместителя главы немецкой разведки назначил Йенс Столтенберг, генеральный секретарь альянса.
Еще одна новость, отмечает эксперт, пойдет в корзину «Беларусь». Не прошло и двух дней, как Соединенные Штаты еще на полгода продлили приостановку санкций против Беларуси, поскольку Министерства обороны Беларуси и США подписали план сотрудничества на следующий год.
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