Число жертв аварии на железной дороге в Камеруне продолжает расти

Как передает replyua.net со ссылкой на ВВС, число погибших во вчерашней страшной аварии поезда в Камеруне выросло до 70 человек, более чем 600 человек получили ранения.
Как сообщалось ранее, поезд, следовавший по маршруту Дуале-Яунде, сошел с рельс. В момент инцидента в одном из вагонов находился журналист Reuters, который объяснил, что состав был длиннее обычного на 8 вагонов, каждый из которых был полон пассажирами, поэтому возможной причиной аварии могла быть перегрузка. Пассажиры, ехавшие в первых вагонах, сообщали, что видели, как вагоны в хвосте поезда стали сходить с рельс и падать на бок один за другим.
Сегодня спасательные службы страны заявили, что поезд был переполнен, однако авария произошла из-за разрушения части железнодорожного полотна – мост между двумя городами сильно пострадал во время дождя. Власти Камеруна отметили, что расследование причин аварии продолжается. Президент Камеруна Поль Бийя, находящийся в данный момент за границей, написал на своей официальной странице Facebook: «Я поручил правительству оказать всем пострадавшим в этой аварии помощь».
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