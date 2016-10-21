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Поезд сошел с рельсов в Камеруне: 300 пострадавших, 53 погибших

Поезд сошел с рельсов в Камеруне: 300 пострадавших, 53 погибших
Информационное агентство Reuters в результате масштабной аварии на железной дороге в Камеруне погибли пятьдесят три человека, еще триста получили ранения – пассажирский состав, полный людей, сошел с рельс на большой скорости – об этом передает replyua.net

Журналист Reuters, ехавший в этом поезде прямо в момент аварии, рассказал, как увидел в окно ужасную картину – выгоны в хвосте поезда стали сходить с рельс и падать на бок один за другим. По его словам, поезд был битком набит людьми, и так как было очень много желающих, к его девяти вагонам прицепили еще восемь дополнительных, что, возможно, и послужило причиной аварии, хотя официальных заявлений спасательных или транспортных служб еще не поступило.

Крушение поезда произошло в 120 км к западу от столицы страны, Яунде. Пассажирский поезд междугороднего сообщения направлялся из Яунде в коммерческую столицу, Дуала, когда внезапно произошла авария. Причины инцидента еще расследуются. Министр транспорта Камеруна назвал происшествие «несчастным случаям». В то же время, эта авария уже существенно повлияла на доверие граждан к железнодорожному транспорту страны – многие из них заявили, что воздержатся от его использования в ближайшие дни.

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