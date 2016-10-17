В Венесуэльской тюрьме зарегистрированы два случая каннибализма

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, власти Венесуэлы расследуют два возможных случая каннибализма, произошедших в одной из тюрем страны. Двое заключенных были убиты своими сокамерниками, их тела расчленены и съедены.
Власти Венесуэлы сегодня заявили, что «они ведут расследование двух возможных случаев каннибализма», произошедших в этом месяце во время бунта в тюрьме города Сан-Кристобаль. Прокурор вынужден был уведомить семьи двух погибших заключенных, Энтони Корреа и Хуана Карлоса Эррера, о том, что тела их родственников были найдены расчлененными. Мать одного из погибших заявила журналистам, что ей сообщили, что во время восстания ее сына убили, его тело подвесили к потолку, после чего расчленили. То же самое сделали с еще одним заключенным.
По подозрению полиции эти преступления совершил серийный убийца Дорангель Варгас, известный в Венесуэле как «Поедатель Людей», ранее совершавший подобные деяния. По словам других заключенных, так Варгас расправлялся со своими соперниками. Пока ведется следствие, власти официально не подтвердили факт каннибализма, однако в тюрьме уже были арестованы шестеро служащих, подозреваемых в содействии преступникам. Местный оппозиционер, член Конгресса Франклин Дуарте заявил, что у него есть видео, доказывающее каннибализм и что он намерен передать его в суд вместе с другими доказательствами.
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