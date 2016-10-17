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Єгипет не хоче бачити російські військові бази на своїй території

Єгипет не хоче бачити російські військові бази на своїй території
Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі пообіцяв, що жодна іноземна держава не зможе розмістити військову базу на території його держави, в тому числі Росія. Про це він сказав в інтерв'ю єгипетським ЗМІ, передає replyua.net.

«Низка єгипетських ЗМІ передали цю новину, не перевіривши її достовірність, взявши за основу передчасні статті з російських газет. Ніяких військових баз Росії в Єгипті немає, не було і ніколи не буде. Це питання навіть не повинно обговорюватися», - заявив президент.

Про те, що Росія веде переговори з Єгиптом щодо розміщення своїх військових об’єктів на території єгипетських військових баз, в тому числі радянської військово-повітряної бази в місті Сіді-Баррані, 10 жовтня писала російська газета «Известия». Видання посилалося на джерела у зовнішньополітичних колах і в Мінобороні РФ. Повідомлялося, що відбудова бази стане показником нового етапу співробітництва двох країн і допоможе вирішенню ряду геополітичних завдань на Близькому Сході і півночі Африки.

Пізніше офіційний представник адміністрації президента Єгипту Аля Юсеф спростував цю інформацію. «У Єгипту тверда позиція, що відкидає створення іноземних військових баз на його території, а ворогуючої російської військової бази тим більше», - сказав він.


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