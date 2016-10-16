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Мощный ураган обрушился на Филиппины

Мощный ураган обрушился на Филиппины
16 октября, в воскресенье, на побережье Филиппин обрушился мощный циклон, и жертвами урагана уже стали, по меньшей мере, два человека.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Телеграф, властям государства было заранее известно о надвигающемся урагане, и они успели провести срочную эвакуацию двенадцати с половиной тысяч граждан, живущих на побережье. Однако тайфун обрушился не только на населенные пункты, расположенные на побережье, но и направился вглубь Филиппин. Поступает информация о том, что несколько населенных пунктов остались без электроснабжения, сотни домов затоплены, многие были повреждены из-за падения деревьев. Урагану присвоили третью категорию сложности. Сейчас тайфун «Сарика» движется с огромной скоростью, в эпицентре она достигает 150 километров в час. Власти страны объявили штормовое предупреждение в большинстве регионов, в том числе и в столице государства Маниле.

Напомним, что ранее еще более мощный ураган Мэттью пронесся по островам Карибского бассейна и по побережью США. Жертвами стихии на Гаити стали около тысячи человек, также погибли жители Соединенных Штатов. Пострадал даже город Чарльстон, расположенный на атлантическом побережье – многие улицы были затоплены.

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