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Эрдоган: Турция не может не видеть проблем соотечественников в Крыму

Эрдоган: Турция не может не видеть проблем соотечественников в Крыму
Реджеп Эрдоган заявил о том, что Турецкая республика замечает все проблемы, с которыми столкнулись соотечественники, проживающие в аннексированном Крыму, на Кипре, а также в Западной Тракии.

Как информирует replyua.net, ссылаясь на QHA, турецкий президент отметил, что Турция никогда не бросит своих соотечественников, которые проживают во многих регионах, в том числе и на аннексированном полуострове. «У Турции есть две территории – одна физическая, а другая – территория сердца, где Турция не может устанавливать свои правила. Однако у Анкары имеется обязанность – она не должна оставлять своих соотечественников в беде, и нужно помогать нашим собратьям. Мы никогда не повернемся спиной к Алеппо, что бы не случилось. Также Турция не может не замечать проблемы людей в Крыму, на Кипре и в Западной Тракии», подчеркнул Эрдоган.

По его словам, Турция также не может оставить в бедственном положении народы Афганистана, Боснии, Египта и Ливии. Такое заявление Эрдогана прозвучало на открытии академического года в Университете Турции в ответ на вопрос о присутствии турецких военных на территории Сирии.

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