Эксперты назвали пять стран с самой здоровой и полезной кухней



Издание Индепендент опубликовало новый доклад британских диетологов о том, в каких государствах жители придерживаются самого здорового и полезного питания. Как



На пятом месте оказалась Великобритания. Несмотря на множество кафе быстрого питания, британцы предпочитают домашнюю кухню. Однако такая тенденция наблюдается только последние несколько лет – в стране идет мощная пропаганда здорового питания, и около тридцати процентов взрослого населения даже стали вегетарианцами. Жители Соединенного королевства практически отказались от консервов и полуфабрикатов. Выросли продажи овощей, сои и рыбы, а вот продажи мясных продуктов, хлеба, макарон и фастфуда резко сократились.



На четвертое место эксперты поставили такое небольшое государство, как Андорра. Именно здесь живет самое большое число долгожителей, которые, в основном, придерживаются средиземноморской системы питания. В их рационе очень много морепродуктов, круп, овощей, молочной продукции. Удивительно и то, что граждане Андорры живут очень долго, ведь они практически ежедневно пьют вино, и эта страна занимает первое место в мире по количеству употребления алкогольного напитка. Сами жители Андорры утверждают, что благодаря вину выводится плохой холестерин, а организм насыщается полезными антиоксидантами, которые содержатся только в винограде.



На третьем месте в списке находится шведская кухня. Шведы стараются каждый день употреблять хотя бы немного продуктов, считающихся самыми полезными. В ежедневном рационе всех взрослых шведов можно найти кисломолочную продукцию, рыбу, овощи, а также мясо нежирных сортов. Впрочем, жители Швеции также любят и выпечку, но позволяют ее себе только в первой половине дня и в небольших количествах. От различных соусов, майонеза и кетчупа шведы давно отказались.



На второе месте международные эксперты поставили Сингапур. Жители этой страны практически во все блюда добавляют различные специи и травы. Благодаря высоким доходам граждане этой страны могут себе позволить самые дорогие и полезные продукты. Особой диеты жители Сингапура не придерживаются, однако практически не употребляют сладости, отдавая предпочтение фруктам. Кроме того, в их ежедневном рационе много овощей, морепродуктов, мяса птицы и риса. В Сингапуре вы не найдете кафе быстрого питания с фастфудом – в таких заведениях стараются подавать только здоровую пищу.



Лидером рейтинга стала Исландия, где главным блюдом на столе является недорогая рыба, которой в Исландии очень много. Также исландцы не употребляют вредную выпечку и отдают предпочтение только цельнозерновому хлебу, в котором минимум калорий. Исландцы очень любят кислое молоко, ягоды, овощи и различные сыры. В магазинах Исландии очень трудно найти колбасу, фастфуд или полуфабрикаты. Продукты в стране довольно дорогие, поскольку в Исландии практически не выращивают овощи, фрукты и зерновые из-за климата, однако вся продукция исключительно натуральная, и исландцы могут ее себе позволить благодаря высокому уровню доходов.



Горячая тема: Після заяв Олланда відключення Росії від SWIFT стає питанням часу, – Портніков Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Издание Индепендент опубликовало новый доклад британских диетологов о том, в каких государствах жители придерживаются самого здорового и полезного питания. Как сообщает replyua.net , чтобы определить самую здоровую кухню в мире, для исследования были приглашены около 500 экспертов из 50 государств. По словам специалистов, самая полезная и здоровая кухня зафиксирована в развитых странах. Помимо того, что в этих государствах очень хорошая медицина, жители не забывают о том, что хорошее здоровье можно сохранить только в том случае, если соблюдать полезную диету. Также специалисты подчеркнули, что в пятерку рейтинга попали страны, где действительно употребляют только здоровую пищу, и лишь небольшой процент жителей отдает предпочтение фастфуду.На пятом месте оказалась Великобритания. Несмотря на множество кафе быстрого питания, британцы предпочитают домашнюю кухню. Однако такая тенденция наблюдается только последние несколько лет – в стране идет мощная пропаганда здорового питания, и около тридцати процентов взрослого населения даже стали вегетарианцами. Жители Соединенного королевства практически отказались от консервов и полуфабрикатов. Выросли продажи овощей, сои и рыбы, а вот продажи мясных продуктов, хлеба, макарон и фастфуда резко сократились.На четвертое место эксперты поставили такое небольшое государство, как Андорра. Именно здесь живет самое большое число долгожителей, которые, в основном, придерживаются средиземноморской системы питания. В их рационе очень много морепродуктов, круп, овощей, молочной продукции. Удивительно и то, что граждане Андорры живут очень долго, ведь они практически ежедневно пьют вино, и эта страна занимает первое место в мире по количеству употребления алкогольного напитка. Сами жители Андорры утверждают, что благодаря вину выводится плохой холестерин, а организм насыщается полезными антиоксидантами, которые содержатся только в винограде.На третьем месте в списке находится шведская кухня. Шведы стараются каждый день употреблять хотя бы немного продуктов, считающихся самыми полезными. В ежедневном рационе всех взрослых шведов можно найти кисломолочную продукцию, рыбу, овощи, а также мясо нежирных сортов. Впрочем, жители Швеции также любят и выпечку, но позволяют ее себе только в первой половине дня и в небольших количествах. От различных соусов, майонеза и кетчупа шведы давно отказались.На второе месте международные эксперты поставили Сингапур. Жители этой страны практически во все блюда добавляют различные специи и травы. Благодаря высоким доходам граждане этой страны могут себе позволить самые дорогие и полезные продукты. Особой диеты жители Сингапура не придерживаются, однако практически не употребляют сладости, отдавая предпочтение фруктам. Кроме того, в их ежедневном рационе много овощей, морепродуктов, мяса птицы и риса. В Сингапуре вы не найдете кафе быстрого питания с фастфудом – в таких заведениях стараются подавать только здоровую пищу.Лидером рейтинга стала Исландия, где главным блюдом на столе является недорогая рыба, которой в Исландии очень много. Также исландцы не употребляют вредную выпечку и отдают предпочтение только цельнозерновому хлебу, в котором минимум калорий. Исландцы очень любят кислое молоко, ягоды, овощи и различные сыры. В магазинах Исландии очень трудно найти колбасу, фастфуд или полуфабрикаты. Продукты в стране довольно дорогие, поскольку в Исландии практически не выращивают овощи, фрукты и зерновые из-за климата, однако вся продукция исключительно натуральная, и исландцы могут ее себе позволить благодаря высокому уровню доходов.