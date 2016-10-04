Колумбия погружается в социально-политический кризис

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, в воскресенье в Колумбии прошел референдум, результаты которого ошарашили весь мир – колумбийцы не подтвердили мирного соглашения, подписанного между правительством Хуана Мануэля Сантоса и Революционными вооруженными силами Колумбии – спустя 52 года гражданской войны.
Как пишет американское СМИ, повстанцы и правительственные силы вынуждены были вернуться к переговорному процессу, который также будет проходить в Гаване, при посредничестве Кубы и США. Кроме того, «нет» колумбийцев, сказанное на референдуме – это полное фиаско для президента страны Сантоса, которого мировой сообщество уже готово было назвать главным миротворцем года. Сегодня ведущие переговорщики Умберто де ла Калле и Серхио Харамильо вернулись в конференц-центр Гаваны для встречи с коллегами из Революционных вооруженных сил Колумбии, чтобы еще раз обсудить, на что повстанцы готовы пойти, чтобы завоевать доверие общества.
Напоминаем, что, по мнению местных СМИ, соглашение не нашло поддержки в обществе из-за того, что колумбийцы не доверяют РВСК – они считают, что основным источником их доходов является торговля наркотиками, а также другие преступления, и эти подозрения не безосновательны – в Колумбии много лет выращивается кока и марихуана, продаваемая по всему миру.
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