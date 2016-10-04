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В Египте уволят 5 миллионов государственных служащих

В Египте уволят 5 миллионов государственных служащих
Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, в Египте сейчас проходит долгая и болезненная реформа государственной службы, погрязшей во многих проблемах – коррупции, неэффективности деятельности, расточительности и многом другом. Одним из ее этапов стал новый закон о государственной службе, одобренный сегодня парламентом страны.

Американское издание сообщает, что это первый из сотни законопроектов, предложенный президентом страны Абдель Фаттах аль-Сиси, который был поддержан парламентом – сегодняшнее голосование подтвердило полную парламентскую поддержку инициативы главы государства. Голосование завершилось с результатом 401 «за» и 26 «против». В стране работают около 6,5 миллионов государственных служащих, однако президент заявляет о твердом намерении сократить их численности до 1 миллиона, решив проблемы радикально.

Тысячи государственных служащих протестовали против закона, когда его проект впервые был вынесен на публичное обсуждение, заявив, что он нарушает их права на гарантии госслужбы. Новый закон предусматривает выплату премий и надбавок чиновнику любого звена госаппарата, в то время как предыдущая версия закона привязывала их к выслуге лет. Парламентарии смягчили эти условия, однако получение дополнительных выплат осталось затруднительным – их слишком трудно заслужить. Еще одним жестким правилом, предусмотренным в законе, является контроль за производительностью труда, снижение которой может грозить чиновнику увольнением. Также Абдель Фаттах аль-Сиси планирует добиться принятия ряда других законов, в частности о сокращении субсидий и изменении ставки налога на добавочную стоимость.

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