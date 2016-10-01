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Авіація Путіна скинула на лікарню в Алеппо бочкові бомби

Авіація Путіна скинула на лікарню в Алеппо бочкові бомби
Найбільший на сході Алеппо госпіталь піддався бомбардуванню літаків з російськими триколорами, повідомляють правозахисники. Одна людина загинула, будівлю сильно пошкоджено, інформує replyua.net.

Лікарня М10 на сході Алеппо в суботу, 1 жовтня, піддалася авіанальоту. В результаті одна людина загинула, число поранених поки не встановлено, повідомляє «Сирійський наглядова рада з прав людини» (SOHR). На госпіталь були скинуті дві бочкові бомби, будівля сильно пошкоджена, вказує «Сирійсько-американське медичне товариство» (SAMS).

М10 – найбільший госпіталь на сході Алеппо був частково закритий після бомбардувань 28 вересня. Тоді обстрілу також піддалася лікарня М1. Обидві медичні установи отримали серйозні пошкодження, вони залишилися без води і були відрізані від комунікацій. Глава лікарні М10 Абу Раджаб заявив, що через це померли двоє пацієнтів. У SAMS повідомили, що удари по лікарнях наносилися прицільно.

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун назвав бомбардування двох лікарень «військовими злочинами». Міжнародне право чітко визначає, що медустанови, медичні автоколони і медпрацівники не повинні піддаватися нападам, зазначив він.

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