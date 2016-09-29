Более 200 заключенных сбежали из бразильской тюрьмы

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, как минимум двести заключенных сегодня сбежали из одной из тюрем Бразилии, совершив восстание. Власти страны заявили, что почти половину из них уже удалось поймать.
На поимку многих беглецов ушло не более двух часов, однако около 100 заключенных все еще находятся на свободе. Заключенные совершили побег из тюрьмы Жардинополис, расположенной в 160 км к северо-западу от Сан-Паулу, крупнейшего города Бразилии. Местные СМИ ничего не сообщили о возможных смертельных случаях или травмах среди охранников или заключенных, а также вооруженном противостоянии. Чиновники, руководящие тюрьмой штата Сан-Паулу, заявили, что заключенным удалось устроить пожар в нескольких камерах в одной из частей тюрьмы во время проведения стандартных утренних процедур. Из-за пожара начался хаос и многие заключенные устремились к 4-метровому забору, который быстро преодолели и скрылись в полях сахарного тростника в направлении ближайшей реки.
Местная газета, ссылаясь на одного из сотрудников пенитенциарного учреждения, пишет, что в тюрьме на момент восстания находилось около 1800 человек, хотя она рассчитана лишь на 1000. Государственные органы отказались комментировать вероятную причину восстания, как и подтверждать информацию о переполненности объекта.
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