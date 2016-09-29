валюта
СпецтемаКирило Сазонов: Для Кремля сьогодні один з чорних днів у році

Более 200 заключенных сбежали из бразильской тюрьмы

Более 200 заключенных сбежали из бразильской тюрьмы
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, как минимум двести заключенных сегодня сбежали из одной из тюрем Бразилии, совершив восстание. Власти страны заявили, что почти половину из них уже удалось поймать.

На поимку многих беглецов ушло не более двух часов, однако около 100 заключенных все еще находятся на свободе. Заключенные совершили побег из тюрьмы Жардинополис, расположенной в 160 км к северо-западу от Сан-Паулу, крупнейшего города Бразилии. Местные СМИ ничего не сообщили о возможных смертельных случаях или травмах среди охранников или заключенных, а также вооруженном противостоянии. Чиновники, руководящие тюрьмой штата Сан-Паулу, заявили, что заключенным удалось устроить пожар в нескольких камерах в одной из частей тюрьмы во время проведения стандартных утренних процедур. Из-за пожара начался хаос и многие заключенные устремились к 4-метровому забору, который быстро преодолели и скрылись в полях сахарного тростника в направлении ближайшей реки.

Местная газета, ссылаясь на одного из сотрудников пенитенциарного учреждения, пишет, что в тюрьме на момент восстания находилось около 1800 человек, хотя она рассчитана лишь на 1000. Государственные органы отказались комментировать вероятную причину восстания, как и подтверждать информацию о переполненности объекта.

Горячая тема: Боевики два года назад целились не в украинский «Боинг», а в самолет российского аэрофлота, чтоб начать войну – аналитик
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
29 сен 2016
11551

Боевики два года назад целились не в украинский «Боинг», а в самолет российского аэрофлота, чтоб начать войну – аналитик

Как передает replyua.net, в Голландии обнародован промежуточный отчет о ходе расследования дела по сбитому над Донецком «Боинге». Представитель российской компании «Алмаз-Антей» поспешил сделать


Свежие новости

США збираються припинити дипломатичні консультації з Росією

Саманта Пауер: Дії Росії в Сирії – подарунок для терористів

Более 200 заключенных сбежали из бразильской тюрьмы

В ЕС наконец-то поняли, что с кремлевской пропагандой надо бороться

Блогер пояснив, за що помирають «ополченці» ДНР

Блогер розповів чи допоможе Росії заморозка обсягів видобутку нафти

ООН о запрете Меджлиса: Ничтожное решение

Росія, Сирія і неспроможність ООН

Україна стягне з «Газпрому» три мільярди доларів

В Ялте появились ополченцы

Президент Німеччини розповів якими Європа бачить українців

Крымские ученые стали невыездными

Дутерте: военные учения с США продолжить нельзя прекратить

За що в Україні заборонили «С добрым утром, малыши»?

Блогер: в Крым пришли "письма счастья" из Волгограда

Дания усомнилась в перспективах сотрудничества с Еврокомиссией

Нусс: Россия провоцирует этническое и религиозное противостояние на территории украинского полуострова

Політик розповів про два способи покарання Росії

ЕС подал на Германию в суд

Депутати від БПП образились на Петра Олексійовича – блогер

 Новости за день