Германия решила продавать Саудовской Аравии оружие, но потом передумала

Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, Саудовская Аравия сегодня заявила, что намерена сохранить хорошие отношения с Германией, несмотря на размолвку между странами, возникшую из-за поставок деталей для стрелкового оружия немецкой компании Heckler & Koch.
В июне текущего года немецкий суд поручил правительству решить, следует ли разрешить Heckler & Koch поставлять Саудовской Аравии детали для изготовления автомата G36. Дело рассматривалось судом в связи с иском компании на правительство, в котором Heckler & Koch просила суд приказать правительству рассмотреть ее заявление о предоставлении лицензии на экспорт своей продукции в Саудовскую Аравию. Правительство ФРГ затягивало принятие решения в течение двух лет. В 2008 году Германия одобрила заключение выгодной для нее следки между Heckler & Koch и Саудовской Аравией, однако изменила свое решение в 2013 году в связи с широкой критикой ближневосточной страны в западных СМИ за использование смертной казни.
Саудовская Аравия в связи с этим заявила, что нарушение Heckler & Koch условий контракта «не повлияет на дружеские отношения между странами». Генерал армии Саудовской Аравии Ахмед аль-Ассери отметил: «Невыполнения контракта после его подписания является неприемлемым, и мы будем настаивать на его выполнении. Немецкие власти преувеличивают масштаб проблемы. В то же время, мы не станем делать из этого скандала, потому что сохранение хороших отношений с Германией для нас намного ценнее». Стоит также учесть, что Саудовской Аравии удалось восстановить свою репутацию на международной арене – страна заявляет, что несмотря на религиозную мусульманскую идеологию, ее судебная система является независимой, а применение пыток считается недопустимым.
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