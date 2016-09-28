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Германия решила продавать Саудовской Аравии оружие, но потом передумала

Германия решила продавать Саудовской Аравии оружие, но потом передумала
Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, Саудовская Аравия сегодня заявила, что намерена сохранить хорошие отношения с Германией, несмотря на размолвку между странами, возникшую из-за поставок деталей для стрелкового оружия немецкой компании Heckler & Koch.

В июне текущего года немецкий суд поручил правительству решить, следует ли разрешить Heckler & Koch поставлять Саудовской Аравии детали для изготовления автомата G36. Дело рассматривалось судом в связи с иском компании на правительство, в котором Heckler & Koch просила суд приказать правительству рассмотреть ее заявление о предоставлении лицензии на экспорт своей продукции в Саудовскую Аравию. Правительство ФРГ затягивало принятие решения в течение двух лет. В 2008 году Германия одобрила заключение выгодной для нее следки между Heckler & Koch и Саудовской Аравией, однако изменила свое решение в 2013 году в связи с широкой критикой ближневосточной страны в западных СМИ за использование смертной казни.

Саудовская Аравия в связи с этим заявила, что нарушение Heckler & Koch условий контракта «не повлияет на дружеские отношения между странами». Генерал армии Саудовской Аравии Ахмед аль-Ассери отметил: «Невыполнения контракта после его подписания является неприемлемым, и мы будем настаивать на его выполнении. Немецкие власти преувеличивают масштаб проблемы. В то же время, мы не станем делать из этого скандала, потому что сохранение хороших отношений с Германией для нас намного ценнее». Стоит также учесть, что Саудовской Аравии удалось восстановить свою репутацию на международной арене – страна заявляет, что несмотря на религиозную мусульманскую идеологию, ее судебная система является независимой, а применение пыток считается недопустимым.

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