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Эксперты: креативные тату помогают в устройстве на работу

Эксперты: креативные тату помогают в устройстве на работу
Необычные татуировки на открытых участках тела помогают людям найти интересную работу. Как сообщает replyua.net, к такому выводу пришли специалисты из британского Университета Сент-Эндрюса. Они провели эксперимент, пригласив двести добровольцев, которые имеют за плечами большой опыт работы.

Заранее некоторым из участников исследования сделали креативные тату с помощью компьютерных технологий. Фотографии всех кандидатов на престижные должности показали работодателям. Им было предложено оценить всех кандидатов по семибалльной шкале, и оказалось, что претендентам с татуировками работодатели чаще отдавали предпочтение. Однако, в основном, людям с тату работодатели давали работу барменом. По словам исследователей, люди с тату на открытых участках тела могут очень легко получить работу в клубе или в баре.

Кроме того, татуировки очень помогают в поиске работы людям творческих профессий. Во всех остальных случаях, особенно, если речь идет о должности топ-менеджера, социального работника или управленца, татуировка только будет мешать. Исследователи отметили, что людям с высшим образованием, если они хотят карьерного роста, можно делать тату только на закрытых одеждой участках тела.

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