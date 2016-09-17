Эксперты: креативные тату помогают в устройстве на работу

Необычные татуировки на открытых участках тела помогают людям найти интересную работу. Как сообщает replyua.net, к такому выводу пришли специалисты из британского Университета Сент-Эндрюса. Они провели эксперимент, пригласив двести добровольцев, которые имеют за плечами большой опыт работы.
Заранее некоторым из участников исследования сделали креативные тату с помощью компьютерных технологий. Фотографии всех кандидатов на престижные должности показали работодателям. Им было предложено оценить всех кандидатов по семибалльной шкале, и оказалось, что претендентам с татуировками работодатели чаще отдавали предпочтение. Однако, в основном, людям с тату работодатели давали работу барменом. По словам исследователей, люди с тату на открытых участках тела могут очень легко получить работу в клубе или в баре.
Кроме того, татуировки очень помогают в поиске работы людям творческих профессий. Во всех остальных случаях, особенно, если речь идет о должности топ-менеджера, социального работника или управленца, татуировка только будет мешать. Исследователи отметили, что людям с высшим образованием, если они хотят карьерного роста, можно делать тату только на закрытых одеждой участках тела.
Горячая тема: Киселев: Лавров и остальные в нервном предвкушении
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter