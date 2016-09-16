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Тайфун привел к гибели людей в Китае и Тайване

Тайфун привел к гибели людей в Китае и Тайване
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, сильнейший шторм, разразившийся вдоль юго-восточного побережья Китая привел к гибели более чем десяти человек. Спасательные службы обыскивают затопленные улицы в поисках терпящих бедствие людей, а также проводят работы по восстановлению электроснабжения в более чем миллионе домов.

Тайфун, названный «Меранти», почти утих к вечеру сегодняшнего дня. Вчера он прокатился по всему тихоокеанскому побережью от юга Тайваня и до порта Сямэнь в китайской провинции Фуцзянь. Государственные СМИ КНР сегодня заявили, что он был самым сильным в стране за последние шестьдесят лет. В Сямэнь шторм убил семерых человек. Местные СМИ заявили о гибели трех жителей соседней провинции Чжэцзян, а также одиннадцати людях, пропавших без вести. Шторм начался в то время, когда более трехсот тысяч людей возвращались домой на выходные. Метеорологи заявили, что он был самым сильным за этот год. В Тайване тайфун убил одного человека и ранил тридцать восемь. Сейчас остров готовиться к новому тайфуну, названному «Малакас», который должен прийти к его берегам в субботу. Бюро погоды Тайваня заявило сегодня, что ожидается сильнейший шторм как на море, так и на суше и призвало людей быть готовыми к суровым погодным условиям и наводнению.

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