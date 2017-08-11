Свитолина вышла в четвертьфинал турнира, обыграв Уильямс

Элина Свитолина, первая ракетка Украины, смогла выйти в четвертьфинал престижного турнира, который сейчас проходит в канадском Торонто. Как информирует replyua.net со ссылкой на iSport.ua, в одной восьмой финала турнира Женской теннисной ассоциации украинка одержала победу над Винус Уильямс, американской теннисисткой.
Уильямс является бывшей первой ракеткой мира, но Свитолина обыграла ее в двух сетах – матч завершился со счетом 6:2, 6:1. Весь поединок длился всего чуть больше часа. Отметим, что Свитолина впервые в карьере пробилась в четвертьфинал на данном турнире. Следующей соперницей украинки станет победительница пары Эшли Барти – Гарбинье Мугуруса.
Нужно отметить, что призовой фонд открытого чемпионата Канады один из самых высоких – он достигает 2 миллионов 430 тысяч долларов. Напомним, что ранее Элина Свитолина не смогла пробиться в четвертьфинал Уимблдона. В одной восьмой турнира она потерпела поражение от латвийской теннисистки Елены Остапенко, которая является действующей чемпионкой Роллан Гаррос.