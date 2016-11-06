Свитолиной не удалось победить в финале престижного турнира

Финал WTA Elite Trophy, итогового турнира года, Элине Свитолиной выиграть не удалось, и она стала только второй, сообщает replyua.net. Украинская теннисистка проиграла представительнице Чехии Петре Квитовой со счетом 4:6, 2:6.
Поединок между чешкой и украинкой длился чуть больше часа, и за это время украинская спортсмена совершила две двойные ошибки, один раз подала на вылет, реализовала два брейк-пойнта. Что касается чешской теннисистки, то она допустила шесть двойных ошибок, сделала пять эйсов, а также пять раз выиграла подачу Свитолиной. Квитова считается самой опасной противницей Элины. Теннисистки встречаются на корте около трех лет. В семи поединках лишь один раз побеждала Свитолина, а чешка выигрывала у нее целых шесть раз.
Элине уже не везет несколько турниров подряд. Всякий раз она подбирается к полуфиналу или финалу, но проигрывает. На этом турнире в четверть финале она одержала победу над представительницей РФ, а в полуфинале выиграла у представительницы Великобритании Йоханны Конты.
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