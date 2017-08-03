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Блогер: «Динамо» больше не существует – есть лишь пустая дырявая оболочка с выцветшим портретом Валерия Васильевича

Блогер: «Динамо» больше не существует – есть лишь пустая дырявая оболочка с выцветшим портретом Валерия Васильевича
Известный украинский блогер и журналист Павло Правый на своей странице в Facebook раскритиковал игру киевского «Динамо» в раунде плей-офф Лиги чемпионов. При том, что дома киевляне одержали победу со счетом 3:1, в швейцарском Берне «бело-синие» умудрились пропустить два сухих гола от далеко не топовой команды «Янг Бойз».

По словам Павла Правого, игра шла практически в одни ворота. «Динамо», как именитого футбольного клуба уже практически не существует, и победа над тем же «Шахтером» в чемпионате выглядит лишь как досадная случайность для горняков. «Янг Бойз» показал, что тренерский штаб киевлян – абсолютные профаны и трусы. Причем после великого Лобановского «болезнь» игры на удержание счета передается от тренера к тренеру. Хотя бы умели играть на то удержание, а так сплошная «измена» выходит каждый раз. Павло Правый отмечает, что вчера комментаторы хвалили голкипера «Динамо» Коваля. Как пишет блогер, услышав такие комментарии хочется спросить у любителей футбола, что только ему одному видно, что Коваль намертво мяча практически не принимает, что мячи отскакивают от него, как от забора? Тоже самое можно сказать о Морозюке, который нужен на поле только в расчете на то, что у него возникнет пара возможностей ударить со штрафного. Разве не видно, что тот же Ярмоленко потерял мотивацию играть в команде, что его давно надо было продать.

Блогер отмечает, что видно также и того, что большая часть тренерского штаба «Динамо» во главе с Хацкевичем – это «позвоночные», так называемые «свои», которых туда поставили за что угодно, но не за профессионализм. «Ну, какой из Шацких тренер? Лужный был хорошим игроком, но как тренер – катастрофа. Напомнить, как он играл с «Динамо» в Лиге чемпионов-2007? Михайлов на посту тренера вратарей сидит с перерывами вот уже почти 25 лет. О том, как деградировали в «Динамо» Коваль, Рыбка, Бойко, Богуш нечего и рассказывать. Более 30 лет болею за «Динамо», но такого стыда еще не переживал», – резюмировал блогер.
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