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Ще двоє українських футболістів уклали контракт з російським клубом

Ще двоє українських футболістів уклали контракт з російським клубом
Двоє футболістів молодіжної збірної команди України Пилип Будківський та Максим Білий нещодавно уклали контракт з російським клубом «Анжи». Про це у суботу на офіційному веб-сайті повідомляє прес-центр вищезазначеного клубу, передає replyua.net.

Згідно з повідомленням, з Білим було укладено угоду про співпрацю до кінця сезону 2017-2018 років. Раніше даний спортсмен грав за команди «Шахтар-2», «Шахтар-3», «Сталь» (Алчевськ) та «Зоря» (Луганськ). Під час того, як він перебував у молодіжній збірній України, у 2009 році став чемпіоном Європи серед молоді до 19 років. Також раніше повідомлялося, що Пилип Будківський буде залишатися у Махачкалі, але «Шахтар» та «Анжи» мають домовитися про його оренду. Однак форвард прийняв рішення укласти контракт саме з махачкалінським клубом до кінця поточного року. Таке рішення було неочікуваним для обох клубів, оскільки «Шахтар» робив ставки саме на себе. Варто зазначити, що Будківський вже забив свій перший голу в першому ж матчі після повернення в «Анжи». Самі футболісти ще не давали жодного офіційного коментаря з приводу вибору команди. Як відомо, українські футболісти мають одну з найменших зарплат у всьому світі, і фактично грають «за ідею».
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