Последний из могикан: многолетний капитан «Шахтера» навострил лыжи в Барселону

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Хорватский защитник донецкого ФК «Шахтер» Дарио Срна все таки решился на трансфер в один из топ-клубов Европы. В очередной раз предложение поступило от каталонской «Барселоны».Несмотря на одну из самых высоких зарплат, которые получают легионеры в Украине, Срна все же захотел покинуть Украину. В ближайшие дни хорват вылетит в Испанию, где и согласует все условия перехода. Как сообщает ряд британских изданий, Дарио Срна намерен уже в зимнее межсезонье примерить футболку каталонцев. Пару дней назад в «Барселоне» заявили, что активно ищут опытного футболиста на позицию защитника. В сентябре сам Дарио Срна заявил, что его сердце принадлежит единственному клубу – «Шахтеру», но в свои 32 года он не прочь показать свой класс в топовых чемпионатах Европы.Несмотря на то, что Срна лидер команды и знаковый игрок для «Шахтера» в его январском трансфере есть скорее плюс, чем минус для украинского футбола. На позиции Дарио уже давно мечтает оказаться украинский защитник Богдан Бутко, который наблюдает за футболом из скамейки запасных. Пока Срна залечивал старые повреждения, Бутко отлично себя показал на позиции хорвата, после чего получил вызов в национальную сборную страны, где тоже закрепился в основной обойме Андрея Шевченко.