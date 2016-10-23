валюта
СпецтемаБлогер: Сім’я терориста Мотороли з українськими документами, а паспорти «ДНР», виходить, для лохів | Посетите новый финансовый форум

«Зоря» прийняла подарунки від «Динамо» і «Олімпіка»

«Зоря» прийняла подарунки від «Динамо» і «Олімпіка»
Як передає replyua.net, футболісти «Зорі» зуміли скористатися подарунками, які їм зробили спочатку київські «динамівці», які втратили два очки в грі з «Олександрією», а потім центральний захисник «Олімпіка» Барановський, двічі зігравши рукою у своїй штрафній і заробивши два пенальті для луганчан і видалення для себе.

Бразильський захисник Форстер, до слова, з точки бив потужно і точно – в його особі «Зоря» нарешті знайшла пенальтіста, адже навесні 2016- го луганчани не реалізували один за одним три пенальті (Будківський, Пауліньо і Ліпартія, а в жовтні 2015 -го не забив і Каменюка). Зате Форстер був точний в минулому турі з «Волинню», а зараз двічі закріпив свій статус.

Команда Юрія Вернидуба виглядала дещо краще «Олімпіка», але гольових моментів у матчі було небагато. Тільки після першого 11-метрового два шанси забити мав Кулач. У першому випадку Махарадзе, страхуючи захисників, невдало вибив м'яч, форвард «Зорі» головою бив в порожні ворота, але Барановський підстрахував кіпера. А в другому Кулач, тікаючи від захисників з центру поля, намагався потрапити в дальній кут, але Махарадзе був напоготові.

Після перерви Роман Санжар зробив у складі «Олімпіка» дві заміни, випустивши на поле швидкого Гриня і 19-річного воротаря Котлярова, але ще одна помилка Барановського на 65-й хвилині все перекреслила. Після того, як господарі поля в Сумах залишилися в меншості, «Зоря» практично відразу почала використовувати отриману чисельну перевагу, розстрілюючи ворота Котлярова. Але забити з гри для підопічних Вернидуба знову виявилося досить складним завданням.

У підсумку «Зоря» виграла 2: 0, набрала 26 очок після 12-ти турів і піднялася на друге місце в турнірній таблиці. У «Динамо» - 24, кияни - треті, а «Шахтар» мав до сьогоднішньої гри в Кропивницькому 29 очок.

Горячая тема: Блогер: Сім’я терориста Мотороли з українськими документами, а паспорти «ДНР», виходить, для лохів
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
22 окт 2016
53571

Блогер: Сім’я терориста Мотороли з українськими документами, а паспорти «ДНР», виходить, для лохів

Як передає replyua.net, відомий український блогер і журналіст Дмитро Вовнянко розповів, що дружина вбитого бойовика Мотороли має український паспорт, більше того, навіть донька терориста, народжена

22 окт 2016
18638

Соціальні мережі в захваті: Михайло Єфремов дотепно висміяв Путіна (відео)

У соціальних мереж обговорюють відео виступу російського актора Михайла Єфремова, який дотепно висміяв останні заяви Путіна про скасування санкцій, сирійський конфлікт та відмову від утилізації

23 окт 2016
17472

Информация подтвердилась: французские «Мистрали» пришли в Россию через Египет

Как передает replyua.net, заказанные во Франции военные корабли класса «Мистраль», которые французы отказались отдавать России в связи с санкциями, действительно были куплены Египтом для России. По


Свежие новости

Російське МЗС підтвердило злам їх сайту

«Зоря» прийняла подарунки від «Динамо» і «Олімпіка»

В Приднестровье захватили шестерых украинцев

Ключ з легендарного Титаніка оцінили в більше ніж сто тисяч доларів

Новий хіт соціальних мереж: пісня, присвячену російському авіаносцю «Генерал Кузнецов» (відео)

Пєвцов в коментарі про заборону на в'їзд до Латвії знову згадав Путіна та Крим

На Ближнем Востоке почти не осталось христиан

Не стоит сравнивать Украину и Израиль, где стоят очереди в военкомат, чтобы защитить страну – эксперт

СММ ОБСЄ скаржиться на обидві сторони конфлікту через перепони

У Києві вулицю Сагайдачного перекриють на час проведення експерименту

Finspot - место для обсуждения финансов

Хакер з США зламав сайт МЗС Росії - ЗМІ

У понеділок ввечері вирішиться доля угоди про ЗВТ між Канадою та ЄС - ЗМІ

Через підозру причетності до спроби перевороту в Туреччині заарештовано 35 тисяч осіб

Сазонов: Гонтарева решила объявить войну депутатам, требующим ее отставки

Штайнмайер может стать президентом Германии

До дедлайну тиждень, а в Єдиному реєстрі лише 43% декларацій - РПР

Насиров заблокировал импорт подержанных автомобилей

Латвія внесла до чорного списку російського актора і співака Дмитра Пєвцова

Кабмін не збирається підтримувати підвищення зарплати депутатам - Гройсман

 Новости за день