«Зоря» прийняла подарунки від «Динамо» і «Олімпіка»

Як передає replyua.net, футболісти «Зорі» зуміли скористатися подарунками, які їм зробили спочатку київські «динамівці», які втратили два очки в грі з «Олександрією», а потім центральний захисник «Олімпіка» Барановський, двічі зігравши рукою у своїй штрафній і заробивши два пенальті для луганчан і видалення для себе.
Бразильський захисник Форстер, до слова, з точки бив потужно і точно – в його особі «Зоря» нарешті знайшла пенальтіста, адже навесні 2016- го луганчани не реалізували один за одним три пенальті (Будківський, Пауліньо і Ліпартія, а в жовтні 2015 -го не забив і Каменюка). Зате Форстер був точний в минулому турі з «Волинню», а зараз двічі закріпив свій статус.
Команда Юрія Вернидуба виглядала дещо краще «Олімпіка», але гольових моментів у матчі було небагато. Тільки після першого 11-метрового два шанси забити мав Кулач. У першому випадку Махарадзе, страхуючи захисників, невдало вибив м'яч, форвард «Зорі» головою бив в порожні ворота, але Барановський підстрахував кіпера. А в другому Кулач, тікаючи від захисників з центру поля, намагався потрапити в дальній кут, але Махарадзе був напоготові.
Після перерви Роман Санжар зробив у складі «Олімпіка» дві заміни, випустивши на поле швидкого Гриня і 19-річного воротаря Котлярова, але ще одна помилка Барановського на 65-й хвилині все перекреслила. Після того, як господарі поля в Сумах залишилися в меншості, «Зоря» практично відразу почала використовувати отриману чисельну перевагу, розстрілюючи ворота Котлярова. Але забити з гри для підопічних Вернидуба знову виявилося досить складним завданням.
У підсумку «Зоря» виграла 2: 0, набрала 26 очок після 12-ти турів і піднялася на друге місце в турнірній таблиці. У «Динамо» - 24, кияни - треті, а «Шахтар» мав до сьогоднішньої гри в Кропивницькому 29 очок.
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