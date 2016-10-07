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Футболіст втік від поліції на ношах під час матчу

Футболіст втік від поліції на ношах під час матчу
Як повідомляє replyua.net, еквадорський півзахисник Еннер Валенсія зумів сховатися від поліції, симулюючи серйозну травму на полі під час матчу.

В ніч з четверга на п'ятницю збірна Еквадору обіграла команду Чилі з рахунком 3:0 в матчі відбіркового турніру до чемпіонату світу 2018 року, який пройде в Росії. Футболіст під час матчу помітив наряд поліцейських біля поля і вирішив негайно симулювати болючу травму, щоб сховатися від співробітників поліції. Він упав після невеликого зіткнення з іншим футболістом і почав корчитися від болю. В результаті Валенсія був замінений на 82-й хвилині і покинув поле на ношах, після чого його перенесли в автомобіль швидкої допомоги. Так територію стадіону футболіст лишив на «швидкій», яку переслідувало два автомобіля поліцейських. Цього часу адвокату спортсмена вистачило, щоб підготувати документи і переконати поліцію не саджати Валенсію за грати.

Футболіст звинувачується в ухиленні від сплати аліментів. Валенсія повинен виплатити 13 тисяч фунтів за чотири місяці. У перший раз судові пристави і адвокат дружини футболіста намагалися затримати його на тренуванні збірної 5 жовтня, але не змогли цього зробити через неправильно оформлений протокол.

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