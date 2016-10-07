Футболіст втік від поліції на ношах під час матчу

Як повідомляє replyua.net, еквадорський півзахисник Еннер Валенсія зумів сховатися від поліції, симулюючи серйозну травму на полі під час матчу.
В ніч з четверга на п'ятницю збірна Еквадору обіграла команду Чилі з рахунком 3:0 в матчі відбіркового турніру до чемпіонату світу 2018 року, який пройде в Росії. Футболіст під час матчу помітив наряд поліцейських біля поля і вирішив негайно симулювати болючу травму, щоб сховатися від співробітників поліції. Він упав після невеликого зіткнення з іншим футболістом і почав корчитися від болю. В результаті Валенсія був замінений на 82-й хвилині і покинув поле на ношах, після чого його перенесли в автомобіль швидкої допомоги. Так територію стадіону футболіст лишив на «швидкій», яку переслідувало два автомобіля поліцейських. Цього часу адвокату спортсмена вистачило, щоб підготувати документи і переконати поліцію не саджати Валенсію за грати.
Футболіст звинувачується в ухиленні від сплати аліментів. Валенсія повинен виплатити 13 тисяч фунтів за чотири місяці. У перший раз судові пристави і адвокат дружини футболіста намагалися затримати його на тренуванні збірної 5 жовтня, але не змогли цього зробити через неправильно оформлений протокол.
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