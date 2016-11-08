Следующий бой Кличко может состояться только в мае

Популярный спортивный сайт World Boxing News сообщает о том, что следующий бой Владимир Кличко сможет провести только в мае следующего года.
По информации replyua.net, по мнению экспертов, вероятнее всего, следующим соперником украинского боксера все-таки будет Энтони Джошуа, и спортсмены встретятся на стадионе Уэмбли в Лондоне 20 мая следующего года. Сначала планировалось организовать поединок 27 мая на Уэмбли, однако в этот день на стадионе пройдет финал Кубка Англии по футболу. Кроме того, источник не исключил, что 20 мая фанаты бокса смогут посетить на Уэмбли сразу два поединка – второй поединок может быть между Келл Брук и Амиром Ханом. Напомним, что несколько дней назад команда Кличко все-таки дождалась одобрения от Всемирной боксерской организации на бой между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко.
Напомним, что украинский спортсмен должен был выйти на ринг в конце октября, чтобы сразиться с Тайсоном Фьюри, однако британец отменил поединок, причем сделал это уже не в первый раз. Позже Фьюри сдал положительный тест на наркотики и признался, что употребляет кокаин.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter