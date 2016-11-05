Бельйо не торопится подписывать контракт на поединок с Усиком

Александр Усик не сможет сразиться против Мастернака и Влодарчика, поскольку те отказались от боя с украинцем, а Бельйо еще пока не подписал контракт. Как передает replyua.net, накануне многие СМИ опубликовали сообщение о том, что соперником украинского чемпиона будет Дамир Бельйо, боксер из Боснии, также Александр Красюк, промоутер Усика, заявил о том, что его подопечный начал готовиться к первой защите своего титула.
Западные СМИ распространили информацию о том, что поединок с участием украинца будет транслировать телеканал НВО, а сам бой пройдет в Соединенных Штатах 17 декабря. По словам Красюка, украинец уже отправился в США, чтобы готовиться к следующему бою, но официально о нем заявлено не было, поскольку Бельйо не подписывает контракт, и все, естественно, ждут, а с американским телеканалом договоренность была заключена еще несколько недель назад.
Красюк отметил, что предложения также были отправлены Влодарчуку и Мастернаку, но эти боксеры отказались. Что касается Мастернака, то его промоутер заявил, что боксер не успеет подготовиться, а у Влодарчика причину отказа не объяснили.
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