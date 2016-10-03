Кличко остался без соперника: Фьюри завершил карьеру

Самый известный боксер из Великобритании сегодня заявил, что вынужден завершить спортивную карьеру. Как информирует replyua.net, такое заявление было сделано Тайсоном Фьюри на его странице в социальной сети.
По словам британского боксера, бокс стал самым печальным из того, чем он когда-либо занимался в своей жизни. «Я остаюсь величайшим, но я ухожу. И я счастлив», сообщил своим фанатам и недоброжелателям британец. Таким известием он шокировал не только своих фанатов, но и, судя по всему, Владимира Кличко, который наверняка надеялся, что поединок-реванш все-таки состоится. Он был запланирован на 29 октября в Манчестере. Ранее Фьюри отказался проводить бой, и причины выдвигались самые разные.
Сначала его промоутеры заявили о «болезни, которая не позволяет выйти на ринг», потом тренер британца рассказывал о «тяжелейшей депрессии и о состоянии, близком к смерти», ну а закончилось все тем, что допинг-проба, взята у Фьюри после 20 сентября, оказалось положительной. Фьюри лечил депрессию кокаином, однако его не дисквалифицировали. По правилам антидопингового агентства, спортсмен, употреблявший кокаин не в соревновательный период, не может быть дисквалифицирован.
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