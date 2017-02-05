Савченко призналась, что её хотели завербовать в российской тюрьме

Депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала «112 Украина» рассказала о своих президентских амбициях, а также прокомментировала распространённое среди украинцев мнение о том, что она якобы является «агентом Кремля». Как передаёт replyua.net со ссылкой на интервью Савченко, нардеп призналась в том, что её действительно хотели завербовать в России, однако эта попытка вербовки касалась политики, а не военных действий.
«Меня пытались вербовать, наверное, более политически, чем, если это брать в военном отношении», — утверждает Надежда Савченко. В то же время, напомним, многие считают, что в российской тюрьме Савченко всё-таки якобы была завербована, не находя других объяснений её некоторым высказываниям по Крыму и Донбассу. Сама же нардеп не подтвердила, что действительно является «агентом Кремля», хотя и не стала опровергать тот факт, что в РФ предпринимались подобные попытки. Савченко дала понять, что она не является «агентом Кремля», но и не обижается на подобные заявления, поскольку она может обидеться только на правдивые обвинения.
Какие-либо иные подробности о попытке вербовки нардеп не раскрыла, однако подтвердила, что в России её действительно хотели сделать «своим человеком». Говоря о своих президентских амбициях, Савченко заявила о нежелании быть президентом Украины. По мнению нардепа, это крайне сложно, это требует большой ответственности. Тем не менее, она уверила украинцев, что если Савченко будет нужна на должности президента, то она на это пойдёт.