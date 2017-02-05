В Ирмино боевик «ЛНР» взорвал магазин, где ему «померещились» ВСУ

Накануне в Ирмино (Луганская область) произошёл инцидент с боевиком «ЛНР» и магазином: вооружённый сепаратист, участвующий в конфликте на стороне боевиков, подорвал местный магазин. Как передаёт replyua.net со ссылкой на данные группы «Информационное сопротивление», подрыв магазина был инициирован боевиком лишь потому, что ему «померещились» в магазине солдаты украинской армии.
В настоящее время подробности инцидента не разглашаются. Активисты в соцсетях сообщают, что боевик в момент подрыва магазина был нетрезв — когда ему показалось, что в магазине находятся солдаты Вооружённых Сил Украины, он без разбирательств бросил в магазин имевшуюся у него гранату. Как сообщается, находившийся в нетрезвом состоянии боевик «уличил» померещившихся солдат ВСУ в подготовке теракта. Уточняется, что никто из мирных жителей в результате ЧП с гранатой не пострадал.
Напомним, подобные случаи в оккупированной части Луганской области, к сожалению, не редкость. СМИ неоднократно сообщали о порой неадекватном поведении вооружённых боевиков, жертвами поведения которых обычно становятся мирные жители. Так, ранее сообщалось, что боевики бросали гранаты в подъезды жилых домов. СМИ также помнят случай, когда боевик брал в «заложники» собственную невесту.