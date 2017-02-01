РФ уже реализует новый сценарий против Украины — глава контрразведки

Виталий Найда, занимающий пост главы контрразведки Службы безопасности Украины, рассказал о новом сценарии, который Россия реализовывает в Украине. Как передаёт replyua.net со ссылкой на комментарий Найды, борьба с российской агрессией выходит далеко за рамки временно оккупированных территорий — Кремль преследует цель посеять хаос в Украине повсеместно, во всех городах и областях.
По словам главы контрразведки Украины, СБУ успешно противодействует таким задумкам Кремля. Однако, попытки дестабилизации в Украине предпринимаются до сих пор: если раньше РФ в этих целях использовала профессиональные диверсионные группы, то сегодня основную ставку Кремль делает на криминалитет. По словам Виталия Найды, ситуацию во всех регионах Украины пытаются расшатать и при помощи местных мелких преступников, у которых сомнительное прошлое и бесперспективное будущее, и при помощи завезённых из России преступников.
Найда утверждает, что эти люди за небольшую плату готовы общими усилиями выполнять план по дестабилизации в Украине. Для этого преступникам поручаются различные задания, среди которых — немотивированные убийства, взрывы в местах большого скопления людей, мелкие преступления вроде краж.